レノボが10月21日に発表したウェアラブルディスプレイ「Legion Glasses Gen2」（筆者撮影）【写真で見る】パソコンやスマホにケーブル1本でつなぐだけで目の前に大画面を出力レノボ・ジャパンのウェアラブルディスプレイ「Legion Glasses Gen2」は、わずか65g。USB Type-Cケーブルでつなげば、視界に126型相当の画面が浮かぶ。興味深いのは、レノボが「ARグラス」という言葉を使わない点だ。視線追跡もハンドトラッキングもない。