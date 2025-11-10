自動車運転免許証４枚を偽造した疑いで、中国籍の男が逮捕されました。ＳＮＳを介して別の人物から犯行を指示されていた「闇バイト」とみられています。有印公文書偽造の疑いで逮捕されたのは、埼玉県に住む中国籍の男です。男は２０２５年７月、自動車運転免許証計４枚を偽造した疑いで、調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。男はほかにも、京都市内で偽の運転免許証を使って配送業者から荷物をだまし取った疑い