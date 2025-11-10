ロサンゼルス・ドジャースが11月7日、Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を投稿した。 投稿されたのは、大谷翔平がシルバースラッガー賞を受賞したことを記念するビジュアル。シルバースラッガー賞はMLB各球団の監督・コーチの投票により決定され、攻撃面で優れたパフォーマンスを見せた選手を表彰するもの。大谷はDH部門に選出され、3年連続4度目のシルバースラッガ