車輪銀河 には小さな内側のリングと、4億4000万年にわたって膨張し続ける大きな外側のリングがあります Image: NASA, ESA, CSA, STScI 2022年8月7日の記事を編集して再掲載しています。 語彙力消える美しさ…。2022年、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）からの画像が公開されました。被写体は5億光年離れた天体、2つの銀河が高速で衝突したことで形成された車輪銀河です。 JWST