指宿市の山川港で9日夜、車が海に転落し、運転していた男性(48)が死亡しました。警察によりますと9日午後10時半ごろ、指宿市の山川港で釣りをしていた人から「海に車が飛び込んだ」と警察に通報がありました。海上保安部が捜索したところ、岸壁から40メートル先の海底に沈む軽乗用車が見つかりました。車には鹿児島市南林寺町の前野弘毅さん(48)が乗っていて、その後、死亡が確認されました。死因は分かっていません。