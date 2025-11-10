「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位LAVIE Tab T8T0855/KAS（NEC）4位LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）5位Redmi Pad 2 6GB+128GB Graphite GrayRedmi Pad 2 6GB+128GB Graphite Gray（Xiaomi）6位11イ