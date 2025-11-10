11月9日に投開票が行われた県知事選挙で初当選した横田美香氏が決意を語りました。■横田氏「おはようございます」初当選から一夜明け、横田美香氏は広島市中心部で行き交う車などに感謝の気持ちを伝えました。前の副知事の横田氏は4期16年に及ぶ湯崎県政の継承と発展を訴え、新人2人に大差をつけて初当選しました。広島県では初めての女性知事となります。■横田氏「これから県政を担わさせて頂けるということで大変身の引き