ガンバ大阪は10日、DF初瀬亮の負傷について発表した。発表によると、初瀬は今月5日に開催されたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）グループF第4節のナムディンFC（ベトナム）戦で負傷。検査の結果、左ひざ内側側副じん帯損傷と診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。現在28歳の初瀬は今年8月にシェフィールド・ウェンズデイ（イングランド2部）から約6年半ぶりにG大阪に復帰し、ここまで公式戦6試合に出場