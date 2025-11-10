楽しみながら海洋ごみについて知ってもらおうというイベントが上関町で行われました。きのう（9日）開かれた「上関の魚を食べて海をきれいにするでー」は上関の自然を生かした町おこしを目指す住民グループ「上関ネイチャープロジェクト」と海洋ごみ問題に取り組む福岡県の学生団体「maiPLA」が企画しました。楽しみながら海洋ごみについて知ってもらおうと開かれたこのイベント。海洋ごみに関するクイズの他、