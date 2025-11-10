Jリーグは9日、2025明治安田Jリーグの入場者数が史上最多を更新したことを発表した。これまでのリーグ戦最多入場者数は、2024シーズンの1193万2080人だったが、今シーズンはリーグ戦全試合日程となる1140試合のうち1069試合（94パーセント）を開催した9日時点で、入場者数が1199万3473人に達し、最多入場者数更新となったことが明らかになった。なお、今季ここまでJ1では第36節時点（360試合）で入場者数が756万6526人、平均