札幌・すすきの中心部の交差点で、女性が大型トレーラーにはねられ死亡した事故を受けて、警察などが現場の状況を確認しました。札幌市中央区南４条西３丁目の交差点で１１月４日、横断歩道を渡っていた中村紀美子さん８１歳が、左折してきた大型トレーラーにはねられて死亡しました。この事故を受けて１０日、警察などが付近の住民らと現場の状況を確認しました。（札幌・中央警察署工藤和也交通一課長