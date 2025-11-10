女子プロゴルファーの上田桃子（39）は11月6日、Instagramを更新。第一子男児を出産したことを報告した。 「Just born」というコメントとともに投稿されたのは、生まれたばかりの赤ちゃんの小さな両足が写った1枚の写真。上田は「2025.10.31 3216g 男の子を出産しました」と報告し、誕生した第1子が男の子であることを明かした。さらに「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います」と母としての決意をつづっ