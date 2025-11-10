廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月９日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、ヨーロッパ王者のポルトガルと対戦。２−１で勝利し、２勝１分けで首位通過を確定させた。35分に和田武士のゴールで先制した日本は、45分にも瀬口大翔のシュートで加点。71分に長南開史の退場で数的不利となり、80分に１点を返されたものの、何とかリードを守りきった。２試合で12ゴールを挙げていた