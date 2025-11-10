大氣社 [東証Ｐ] が11月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比55.9％増の110億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の182億円→200億円(前期は199億円)に9.9％上方修正し、一転して0.3％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比