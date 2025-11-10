10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比490円高の5万790円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万766.89円に対しては23.11円高。出来高は2万9711枚となっている。 TOPIX先物期近は3311ポイントと前日比15ポイント高、現物終値比3.61ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50790+490