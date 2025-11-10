任期満了に伴ういちき串木野市長選挙と三島村の村長選挙は9日開票が行われ、現職1人と新人1人が当選しました。現職と新人の3人が立候補したいちき串木野市長選挙は、現職の中屋 謙治さん(70)が7734票を獲得し、新人2人を抑えて2期目の当選を果たしました。投票率は63.35％で8年前の前回を12.62ポイント下回りました。任期満了に伴う奄美市の市長選挙は、 現職の安田 壮平さん(46)が無投票で2期目の当選を果たしました。南