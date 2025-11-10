全国的に停止命令が出されていた小型船のスルメイカ漁が、資源調査を理由として１１月１０日に再開されました。函館市の漁協に道の許可証をもらいに来たのは、スルメイカ漁の漁師です。小型船のスルメイカ漁を巡っては、１０月の時点で漁獲可能量の４９００トンを超え、水産庁が採捕停止命令を出す事態となり、漁だけでなく、道総研の資源調査もできなくなっていました。こうした事態を受け先週、鈴木知事は知事の権限で対応できる