山口大学医学部の付属病院で地域に感謝するイベントがおととい（8日）開かれました。山口大学医学部付属病院は高度医療に対応するため施設の再整備を2014年からおよそ300億円かけて行い、このほどすべての施設が完成しました。イベントは、感謝の気持ちを地域の人たちに伝えようと開かれたもので1台・3億円する内視鏡手術の支援ロボット＝「ダヴィンチ」の一般見学が初めて行われました。山口大学医学部付属病院は高度な医療設備、