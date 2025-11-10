プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は8日と9日、ホームで「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」と対戦しました。 8日のGAME1に接戦の末敗れ、連勝が12でストップしたヴェルカ。 9日のGAME2は序盤から点の取り合いとなる中、前半を4点リードで折り返します。 後半も一進一退の攻防が続きますが、ブラントリーが31得点を挙げる活躍を見せ、95対87で勝利。 西地区首位