任期満了に伴う呉市長選挙は現職の新原芳明氏が3期目の当選を果たしました。新原氏は10日朝、街頭に立って有権者らにお辞儀を繰り返しました。選挙戦では子育て支援の拡充などを訴え、3万9000票近くを獲得しました。■新原芳明氏「次の任期一生懸命誠実に誠心誠意働いてまいります」投票率は44.56パーセントで前回を3.77ポイント下回り、戦後4番目の低さでした。2025年11月10日放送