この記事をまとめると ■メーカーが設定する限定車には台数限定のモデルやお買い得仕様の特別仕様車がある ■台数を絞った限定車は色やパーツが市場のニーズからズレた特殊なモデルが多い ■特別仕様車は人気が高まるとカタログモデルとして再設定される場合もある 限定車にはいくつかの種類がある 乗用車には、常に販売しているグレードと、生産台数や期間を限定した特別仕様車がある。ただ、後者の実情は曖昧だ。「特別」と銘