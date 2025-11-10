国内FA権の有資格者となり、その判断が注目されている阪神・近本光司外野手（31）が10日に西宮市内の球団事務所に姿を見せた。昼前に車に乗り込んだ際に報道陣に囲まれたが、笑顔を見せながら無言を貫いた。11日がFA権行使の期限となっており、ジャケット着用で球団入りした近本は大詰めの交渉を行った可能性がある。球団からは残留や権利行使についての決定発表はなく、期限ギリギリまで球団との交渉が続く可能性がある。近