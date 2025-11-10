歌手の瀬川瑛子（78）が10日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。6歳年下夫の料理上手な一面を明かした。夫はミュージシャンの清水武氏で、結婚生活26年を迎えた。瀬川は「凄くお料理が上手なの」と紹介。急なリクエストにも応えてくれるという。「お好み焼きを作ってくれました。変わっているというと、しその葉とガーリックを細くスライス、それとチーズを入れて食べるんですけどスゴ美味しく