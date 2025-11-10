【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 マインツ（日本時間11月10日／ヴァルトシュタディオン）【映像】守備2枚を割る異次元ドリブルフランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、今季3ゴール目となる先制点を挙げた。相手選手2人の間を鋭く突破して蹴り込んだスーパーゴールにファンたちが歓喜している。フランクフルトは日本時間11月10日、ブンデスリーガ第10節でマインツと対戦。堂安は右のウイングとして先発出場し、