【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 3ー0 浦和レッズ（11月9日／エディオンピースウイング広島）【映像】浦和MFが膝を蹴られて絶叫浦和レッズのMF渡邊凌磨が、サンフレッチェ広島のMF川辺駿と激しく衝突して悶絶。一連の動きが不自然だったことに加え、ノーファウルと判定されたことにファンは激怒している。J1リーグ第36節で浦和は、広島に0−3で敗北。悔しいゲームとなる中、15分には渡邊が危険なプレーに遭っていた。