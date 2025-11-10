大相撲十一月場所大相撲九州場所（十一月場所）は9日、福岡国際センターで初日を迎えた。観戦に訪れていた大物女性に視聴者も視線を奪われていた。観戦に訪れていたのはタレントのデヴィ夫人だ。赤と白のツイードジャケット姿で、西の花道近くで取組を見つめていた。東京・両国国技館で観戦する姿はお馴染みとなっているが、今回は福岡まで足を運んだようだ。若元春と王鵬の取組などで「ABEMA」の中継でも映り、気づいた視聴者