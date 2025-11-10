U-17日本代表 MF和田武士のゴールに脚光U-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルに2-1で勝利した。この試合、自力での決勝トーナメント進出には引き分け以上の結果が必要だった日本は、前半に2ゴールを記録してU-17EURO王者に勝利した。SNS上ではMF和田武士の先制ゴールが話題となっている。0-0で迎えた前半35分、ポルトガルのGKを交えたビルドアップに