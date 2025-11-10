スペイン代表の新ユニに脚光スペインサッカー連盟は11月5日、来年の2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選でお披露目となる新デザインのユニフォームを発表した。スペイン代表の公式スポンサーであるイベリア航空はW杯開催国の一つであるメキシコへのフライトで、乗客へ新ユニフォームをプレゼントするサプライズを行っていた。2024年のEURO王者であるスペインは進行中のW杯欧州予選で開幕4連勝を飾り、現在Eで組の首位を