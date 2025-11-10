7年前、東京・町田市の小学校の校舎内で女子児童にわいせつな行為をしたとして、教諭の男が逮捕されました。警視庁によりますと、町田市立木曽境川小学校の教諭・平林隆太容疑者は2018年9月、当時勤務していた別の市立小学校の校舎内で、低学年の女子児童にわいせつな行為をした疑いがもたれています。ことし8月になって、女子児童の家族が「性被害について相談したい」と警察署を訪れたことで事件が発覚し、9日に平林容疑者が逮捕