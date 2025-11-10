【モデルプレス＝2025/11/10】日向坂46の河田陽菜が1月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第13弾が公開された。【写真】河田陽菜、笑顔溢れる水着姿◆河田陽菜、バスルームショット解禁先行カット第13弾はやわらかな光に包まれたバスルームで撮影された、さわやかな笑顔にときめくような1枚。コペンハーゲン中央駅のほど近くにあるホテルの一室で行ったシューティングは、“おひな”のお気に入りの