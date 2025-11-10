ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）が９日に韓国「ＪＴＢＣ」の番組「ニュースルーム」に出演し、ルーキーイヤーを「優勝すること自体が目標でした。１年目でできて、とてもうれしかった」と振り返った。出場機会が少ないながらポストシーズンもロースターに入り、ワールドシリーズでは第７戦の延長１１回に二塁の守備機会を得た。「緊張はしなかったです。僕はポストシーズン中はバックアッププレーヤーだったの