査読前の論文を公開するプレプリントサイト「arXiv」が、コンピューター科学カテゴリにおける論文の取り扱いに関する運用を更新し、レビュー論文や意見表明のポジションペーパーの掲載は査読プロセスを完了していることを必須条件としました。今後、コンピューター科学カテゴリのレビュー論文や意見表明のポジションペーパーは学会やジャーナルで査読を経て正式に採択されたものでなければ、arXivに掲載されないこととなります。At