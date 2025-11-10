弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイが、大阪本社を構える「ナンバ辻本ビル」においてオフィスを拡張。2階に新たな執務スペースを開設し、2025年10月より本格始動しました。 法律事務所ロイヤーズ・ハイがオフィス拡張 本格始動：2025年10月場所：大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル法律事務所ロイヤーズ・ハイが、依頼者からの信頼と多数の相談に応えるため、大阪本社のオフィスを拡張！「人が輝くオフ