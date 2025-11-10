愛知県弥富市の「海南こどもの国」で遊具のはしごが外れ、30代の男性がけがをしました。 【写真を見る】木製遊具のはしごが外れ30代男性が約1.5メートル落下 腰などを打つけが ボルトの老朽化が原因か 愛知･弥富市｢海南こどもの国｣ 愛知県によりますと、8日午後3時ごろ、海南こどもの国で30代の男性が木製の遊具のはしごに上ろうとして足をかけたところ、はしごが外れて約1.5メートル下の木製デッキに転落しました。