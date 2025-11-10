世界で初めてCG（コンピュータ・グラフィックス）を映画に本格導入した映画『トロン』（1982）から約43年。技術が発展し、AIが生活の一部となった今、シリーズ3作目となる『トロン：アレス』が公開中だ。過去2作品では、現実世界の人間がデジタル世界に足を踏み入れてきたが、今回描かれるのは、高度なAIプログラムがわれわれの世界にやってくるという最先端の世界。主人公はジャレッド・レトが演じるAI兵士のアレスで、現実世界