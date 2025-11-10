南フランスの渓谷の底に3日間閉じ込められた男性が買い物袋に入った食料と赤ワインのボトルで命をつなぎとめた。 【写真】クマに襲われた人はどのように生還したのか？「ヒジが鼻に…」当事者の証言 77歳の年金生活者の男性（身元は非公開）はガール県のコミューン、ラ・グラン・コンブで食料品の買い物を終えた後、自転車でロゼール県のコミューン、サン・ジュリアン・デ・ポワントの自宅へ帰る途