株式会社イクシスは、2025年11月1日付で増田 文彦氏が特別顧問に就任したことを発表しました。住宅・不動産業界において数々の経営改革を実現してきた増田氏の知見を活かし、グループ全体の事業戦略強化を目指します。 イクシス「増田文彦氏 特別顧問就任」 就任日：2025年11月1日(土)インフラ開発、不動産開発、広告・通販事業などを展開するイクシスに、増田 文彦氏が特別顧問として就任！住宅・再エネ・スマー