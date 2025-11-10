日本スウェーデン歯科学会は、「スウェデンティスト認定講習会2025」を2025年12月7日(日)に開催します。スウェーデンのナショナルガイドラインに学び、「AIで変わる未来の歯科医療」をテーマとした認定講習会です☆ 日本スウェーデン歯科学会「スウェデンティスト認定講習会2025」  開催日：2025年12月7日(日)会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)日本スウェーデン歯科学会が、スウェーデンの