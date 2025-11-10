ＪＦＡ・アディダス「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会が１０日、都内で行われた。日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）、久保建英（Ｒソシエダード）、ＦＷ中村敬斗（Ｓランス）が登壇し、先日発表されたＷ杯で着用する新ユニホームをＰＲした。南野は「いつも日本代表の新しいユニホームの発表前は楽しみにしているし、期待している。今回も僕の期待を超えてくるようなかっこいいデザインで気に入っている」。久