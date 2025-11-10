俳優の堺雅人が主演する映画『平場の月』（11月14日公開）のスペシャル・ロング・トレーラーが解禁された。星野源による書き下ろし主題歌「いきどまり」に乗せて、初公開の本編映像も見ることができる。【動画】映画『平場の月』スペシャル・ロング・トレーラー本作は、「第32回山本周五郎賞」を受賞した朝倉かすみの同名小説が原作。中学時代の同級生だった男女が、人生の荒波を経て再び出会い、ささやかに寄り添い合う“大人