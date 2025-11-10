衆院予算委員会は１０日午前、高市首相（自民党総裁）らが出席して、基本的質疑を行った。首相は、国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の単年度の黒字化目標について、来年１月に見直しに向けた検討を指示する方針を明らかにした。首相は台湾有事を巡って中国に海上封鎖された場合に、日本の「存立危機事態」になり得るとした見解を撤回しない考えも示した。政府は現行のＰＢ黒字化目標の達成時期を「２０