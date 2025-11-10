日銀は、先月開いた金融政策決定会合の主な意見を公表しました。会合では、政策金利の維持を決めたものの、利上げにむけて「条件が整いつつある」とする意見もあがっていたことがわかりました。日銀は、先月29日から30日にかけて開いた金融政策決定会合で0.5%の政策金利の現状維持を決めましたが、9月会合に引き続き、2人の委員が0.75%への利上げの議案を提出していました。きょう公表された10月会合の「主な意見」によりますと、