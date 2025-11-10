千葉県松戸市上本郷の路上で８日未明、住居不詳、礒貝要平さん（４６）が殺害された事件で、県警が別の暴行事件で男を現行犯逮捕し、礒貝さんの殺害に関連しているとみて捜査していることが、わかった。県警は８日午後、殺人事件の現場から東に約２００メートルの場所で起きた暴行事件で男を現行犯逮捕した。捜査関係者によると男は４０歳代。同市北松戸の洋品店で男性客の首を後ろから絞めた疑いで現行犯逮捕された。殺人事件