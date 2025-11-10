収穫量が高水準になる見込みなどから、向こう3か月のコメ価格は、値下がりするとの見方が強いことが分かりました。コメの卸売り業者などで作る団体「米穀安定供給確保支援機構」は、全国の生産者や集荷業者などに毎月、コメ価格の見通しなどを調査しています。けさ発表された10月調査分の「向こう3か月」の価格見通しは、前月の調査分から18ポイントと大幅に減少し、「39」となりました。3か月ぶりに先高観を示す目安の「50」を下