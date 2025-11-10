県内は冬型の気圧配置となり、くもりや雨となっています。夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。上空に強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。県内は雲が広がり、雨が降っているところもあります。日中は、気温はほとんど上がらず、予想最高気温は富山市、高岡市伏木で13度と平年より4度ほど低くなる見込みです。西寄りの風が強まるところもあり、気温以上に寒く感じられそうです。