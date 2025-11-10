元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕された政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者。警察は逃亡や証拠隠滅のおそれがあることから、逮捕に踏み切ったということです。名誉毀損の疑いで、けさ送検された立花孝志容疑者（58）。立花容疑者は去年12月、自身が立候補した選挙の街頭演説で元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言して名誉を毀損したなどの疑いが