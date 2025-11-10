県内ではきょうもクマの目撃や痕跡の確認が相次いでいます。けさ、砺波市の住宅の敷地内で緊急銃猟によりクマ1頭が駆除されました。砺波市によりますと、きょう午前6時15分ごろ、砺波市庄川町でクマの目撃情報がありました。現場は田んぼの中に住宅が点在する平野部の住宅敷地内で、市は地域の住民に注意を呼びかけました。その後、市長が午前8時5分に緊急銃猟の許可を出し、午前8時35分に住宅の納屋でクマ1頭を駆除しました。クマ