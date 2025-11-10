天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、17日からのラオス訪問を前に、昭和天皇陵を参拝されました。愛子さまは10日午前、東京・八王子市の武蔵陵墓地を訪問されました。外国訪問前の慣例の参拝で、愛子さまは、最初に昭和天皇が眠る武蔵野陵に玉串をささげ、拝礼されました。愛子さまは17日から6日間の日程で、外交関係樹立70周年の節目にラオスを初めて公式訪問されます。国家主席への表敬訪問や晩さん会でのお言葉が調整されている