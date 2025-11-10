新潟中央署は9日、不同意わいせつの疑いで北海道旭川市に住む男(31)を逮捕しました。警察によりますと、男はことし6月27日午前3時45分頃に新潟市中央区東堀通5番町の駐車場において、ひとりで歩いていた当時19歳の女性に対して、首を絞めて衣服の上から臀部を撫でるなど、わいせつな行為を行った疑いがもたれています。被害女性にケガはありませんでした。男は被害女性との面識はないということです。「手をつないだりしたが、どん