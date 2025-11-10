セブパシフィック航空は、日本路線を大幅拡大する。アレクサンダー・ラオ社長兼最高章無責任者（CCO）が来日し、事業戦略を説明した。セブパシフィック航空はフィリピン最大の航空会社で、アジアやオーストラリア、中東にネットワークを拡大。国際線26路線と国内線37路線を運航している。日本には2008年に大阪/関西に就航し、東京/成田、名古屋/中部、福岡、札幌/千歳に相次いで乗り入れた。冬スケジュールには、札幌/千歳〜マニラ